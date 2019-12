Omicidio Sacchi | nuovo arresto e resta l' obbligo di firma per Anastasiya

Leggi la notizia su ilsecoloxix

(Di giovedì 12 dicembre 2019) La baby sitter, fidanzata della vittima, sarà costretta a presentarsi ancora nella caserma dei carabinieri. Notificato, poi, un provvedimento di custodia cautelare in carcere a Armando De Propris, padre di Marcello, il ragazzo che avrebbe dato l'arma al presunto autore materiale dello sparo che uccise Luca

fattoquotidiano : Omicidio Luca Sacchi, Anastasia al gip: “Non sapevo di aver 70mila euro nello zainetto” - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: 'Ma se invece glieli levo tutti e settanta?'. Valerio Del Grosso era intercettato in una indagine per droga prima dell… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Omicidio Luca sacchi: I due volti di Anastasia. Come mai era così nervosa dopo essere tornata dai genitori di Luca con… -