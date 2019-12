Omicidio Sacchi | arrestato il padre di Marcello De Propris

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 12 dicembre 2019)a Roma ildiDe, l’uomo che avrebbe fornito l’arma che ha ucciso il giovane romano. Quest’ultimo, in carcere dal 29 novembre per altri reati, è ora accusato di detenzione illegale di arma da fuoco., nuovo arresto Roma. Si aggrava il quadro giudiziario deldiDe, il giovane accusato di aver fornito l’arma a Valerio Del Grosso con cui Lucaè stato ucciso lo scorso 23 ottobre. Armando De, già in carcere per droga, è stato accusato di detenzione illegale di arma da fuoco, ricevendo così un’ordinanza di custodia cautelare per il possesso dell’arma del delitto. Sarebbe stato lui, infatti, a fornire al figlio la pistola usata nell’. Per Armando era stato chiesto, lo scorso 29 novembre, il carcere, ma per ‘una mancanza dei gravi indizi di colpevolezza’, il gip aveva ...

