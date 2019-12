Omicidio a Torvaianica | uccide la suocera del padre | trovato sul letto accanto

Leggi la notizia su roma.fanpage

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Un diciannovenne è stato arrestato pervolontario e, ritenuto responsabile di aver ucciso strangolandola e prendendola a pugni, ladelcon la quale condivideva la camera da. Il giovane dopo il delitto è rimasto seduto sulalla donna morta, poi, ha confessato.

Notiziedi_it : Omicidio a Torvaianica, delitto in villa: aggredita e strangolata in camera da letto - CorriereCitta : Omicidio Torvaianica, 19enne strangola la ‘nonna’: ecco cosa è successo - angelo_perfetti : Il giovane è stato arrestato per omicidio volontario -