Offerte Gamestop del 12 dicembre | il Calendario dell’Avvento odierno a tutto Ubisoft

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Un nuovo giorno è cominciato, e come ormai prassi da diversi giorni non potevano mancaread hoc ad accompagnare i videogiocatori fino allo scoccare della mezzanotte. Ildell'Avvento del rivenditore offre anche nella giornata odierna spunti assolutamente interessanti. Diversi videogiochi proposti a prezzi vantaggiosi in virtù di succulenti sconti che saranno validi esclusivamente fino al cambio di data. E sarà una giornata da vivere in pieno per tutti i fan di, vista la grande selezione operata nelleche propone diversi titoli del publisher transalpino in fortissimo sconto.da The Division a Ghost Recon Breakpoint Nonostante sia stato reso disponibile da poco meno di un anno, è incredibile il grandissimo taglio sul prezzo che ha subito in occasione deldell'Avvento The Division 2. Lo ...

infoitscienza : GameStop, Jingle Nerd: il Calendario dell'Avvento, offerte di oggi 12 dicembre 2019 - cyberanimax : - OfferteVGames : Trials Rising - Gold Edition per #PS4, #NintendoSwitch e #XBOXOne a 12,98€ solo per oggi sul sito #Gamestop!… -