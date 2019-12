Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Il successo della rabbia e del talento:Martinenghi spazza via dubbi e perplessità nella piscina di Riccione, sede dei Campionati Italiani invernali di, e si prende ildei 100(58″75, primo uomo in Italia ad abbattere il muro dei 59″, migliorando il primato nazionale da lui stesso detenuto di 59″01) e la qualificazione alle Olimpiadi di2020. 59″0 sarebbe stato necessario per staccare il biglietto a Cinque Cerchi. Il lombardo ha fatto meglio, con unaggio mirabile ai 50 metri di 27″51 e un ritorno pazzesco di 31″24, in un atto conclusivo strepitoso. Sì perchè Federico Poggio è stato autore di una prova sensazionale, visto il primato personale polverizzato e il 59″58 stampato sulla piastra (1’00″04 il personal best precedente), e Fabio Scozzoli ha ottenuto un ottimo 59″80. Con questo ...

zizionice : RT @OA_Sport: Nuoto, sboccia Nicolò Martinenghi! Record italiano nei 100 rana e pass olimpico per Tokyo 2020! - OA_Sport : Nuoto, sboccia Nicolò Martinenghi! Record italiano nei 100 rana e pass olimpico per Tokyo 2020! -