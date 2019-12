Nuoto | record italiano e pass per Tokyo per Martinenghi Alle Olimpiadi anche la

Leggi la notizia su newsmondo

(Di giovedì 12 dicembre 2019)ai campionati italiani di Riccione 2019. Il ranista ottieneilper2020. RICCIONE – Nuovodi Nicolònei 100 metri rana ai campionati italiani invernali di Riccione 2019. Il talentoha firmato il crono sul 58”75, nuovo primato nazionale oltre che tempo che vale ilper2020. Il precedente apparteneva sempre acon il tempo di 59”01. Una grande prestazione per il ranista dopo l’Europeo in vasca corta che lo ha visto migliorare i suoi primati personali ma non è mai riuscito a salire sul podio. Il biglietto per le prossimeè un ottimo risultato visto che da gennaio può dedicarsi a preparare i Giochi senza particolari ansie.dopo il: “Sono molto contento, il lavoro paga sempre” Il periodo difficile perè definitivamente ...

