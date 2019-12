Nuoto | Campionati Italiani 2019 | Tutte le dichiarazioni di uno straripante Nicolò

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Quello che è arrivato davanti alle telecamere, oggi, dopo aver centrato in un sol colpo pass olimpico e record italiano nei 100 rana, nella prima giornata di questi Assoluti Invernali, è unMartinenghi finalmente felice, ritrovato. Dopo suo 58.75, tempo che gli sarebbe valso la quarta posizione ai recentiMondiali, il ranista azzurro si è lasciato andare ad un’esultanza rabbiosa, violenta, liberatoria che ha poi spiegato nell’intervista del post-gara ai microfoni di Rai Sport: “Ho dato tutto, in questi due anni cercavo di tornare, ma non ci riuscivo. Ho esultato perché, dopo 2-3 anni che insegui qualcosa con tanti ostacoli, è stata una liberazione. Chiedo scusa ai compagni se è sembrata eccessiva l’esultanza. Bisogna sempre lavorare, lavorare e farsi il mazzo. Quest’anno ho iniziato gli allenamenti con un approccio diverso. Il lavoro paga ...

