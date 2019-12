Nuoto | Campionati Italiani 2019 | Martinenghi e Quadarella | lampi olimpici! Detti vince i

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) La prima giornata deidiin vasca lunga va in archivio a Riccione. Nella competizione valida per ottenere il pass olimpico, le prestazioni di livello non sono mancate, nonostante le fatiche degli Europei in vasca corta a Glasgow (Gran Bretagna). Nei 50 farfalla donne Silvia Di Pietro ha iniziato con il piglio giusto la sua giornata in 26″41, precedendo l’argento continentale nei 100 farfalla al Tollcross Swimming Center Elena Di Liddo (26″58) ed Ilaria Bianchi (26″93). Nell’altra gara non a “Cinque Cerchi”, ovvero i 50 dorso uomini, Matteo Milli e Simone Sabbioni si sono divisi il successo tricolore in 25″17, precedendo Nicolò Bonacchi (25″40). Titolo dei 400 stile libero donne per Stefania Pirozzi (4’10″09), mettendosi alle spalle Anna Chiara Mascolo (4’11″55) e Giulia Salin ...

