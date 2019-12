Nuoto | Campionati Italiani 2019 | le dichiarazioni degli azzurri Quadarella | “Un sogno

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Due i pass conquistati nella prima giornataAssoluti diinvernali a Riccione. Nella piscina da 50 metri romagnola Nicolò Martinenghi e Simona, nei 100 rana e nei 1500 stile libero, sono riusciti a centrare questo obiettivo. Per la romana, campionessa del mondo della specialità, un pensiero pesante in meno. Erano da quattro anni chepensava a questo momento, dopo aver mancato la qualificazione 4 anni fa a Rio de Janeiro. Di acqua ne è passata sotto i ponti e l’azzurra si è costruita le sue certezze compiendo la sua missione. Di seguito le impressioni a caldo, ai microfoni di OA Sport. VIDEO INTERVISTA SIMONAVenendo al lombardo, è lui il personaggio del giorno. Dopo stagioni di buio, nelle quali per un motivo o per l’altro il tempo desiderato non arrivava, Tete ha trovato la quadra: una condotta di gara aggressiva, sempre in ...

