Nuoto | Campionati italiani 2019 | Gabriele Detti si impone allo sprint su De Tullio nei

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019), con la determinazione e la cattiveria, sinei 400 stile libero degli Assoluti invernali didi scena a Riccione, manifestazione valida per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il livornese, un po’ condizionato da alcuni malanni fisici e da una forma non eccezionale nel suo complesso, ha dovuto faticare non poco per imporsi nella gara che gli è valsa il bronzo alle Olimpiadi di Rio 2016, nonché due terzi posti nelle ultime rassegne iridate. 3’47″04 il crono del toscano che, grazie ad un’ultima vasca di grande livello (27″31), è riuscito a “salvare la pelle” dagli arrembanti Marco De(3’47″18) e Matteo Ciampi (3’47″41, autore del personale). Una gara nella quale la condizione non ottimale disi è evidenziata dopo il passaggio dei 200 metri. Poi uno scatto d’orgoglio ...

virginiaraggi : ??A ROMA GLI EUROPEI DI NUOTO 2022 Roma ospiterà nel 2022 la 35esima edizione dei Campionati Europei di nuoto. La… - lostinthewknd : RT @FINOfficial_: Ufficiale. La 36esima edizione dei campionati europei di nuoto, nuoto di fondo, tuffi, tuffi dalle grandi altezze e nuoto… - cocchi2a : RT @virginiaraggi: ??A ROMA GLI EUROPEI DI NUOTO 2022 Roma ospiterà nel 2022 la 35esima edizione dei Campionati Europei di nuoto. La manif… -