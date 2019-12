Nuoto | Campionati Italiani 2019 | batterie 12 dicembre Detti timbra il cartellino nei 400

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Hanno preso il via questa mattina iinvernali diin vasca lunga a Riccione, prima possibilità per gli atleti della Nazionale di centrare il pass olimpico. Nelle heat dei 50 farfalla donne Elena Di Liddo è stata la migliore con il crono di 26″62 a precedere Silvia Di Pietro (26″80) e Ilaria Bianchi (27″06). Non essendo distanza olimpica, le tre si giocheranno nel pomeriggio essenzialmente il titolo tricolore, vista la differenza fatta con il resto delle concorrenti. Stesso discorso per i 50 dorso uomini nei quali Matteo Milli ha siglato il miglior tempo delle(25″21) davanti a Simone Sabbioni (25″45), Michele Lamberti (25″67) ed a Nicolò Bonacchi (25″69). Nei 400 stile libero donne, privi di Simona Quadarella che gareggerà nei 1500 sl, Giulia Salin si è imposta in 4’14″41, mettendosi alle spalle ...

