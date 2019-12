Nuoto, bentornato Nicolò Martinenghi! L’Italia ritrova un grande talento della rana (Di giovedì 12 dicembre 2019) La prima giornata degli Assoluti 2019 Invernali di Nuoto è già un ricordo. Nella vasca di Riccione le prime gare sono andate in scena e primi verdetti sono stati emessi. La manifestazione è importante: la Federazione ha deciso che già in questa tre giorni si potrà ottenere il pass olimpico per Tokyo 2020. L’intenzione è chiara: permettere ai più meritevoli di programmare con calma la preparazione ai Giochi. Nicolò Martinenghi ha raggiunto questo traguardo e l’ha fatto alla grande: nuovo record italiano nei 100 rana di 58″75 e messo in soffitta il primato precedente, detenuto da lui stesso, di 59″01. Un crono vecchio di due anni quello stabilito ad Indianapolis. Due stagioni nelle quali una frattura da stress gli ha impedito di spiccare il volo. Da quel momento tante difficoltà nel ritrovare la continuità di rendimento e nell’esprimere il proprio meglio in ...

Leggi la notizia su oasport

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Nuoto bentornato