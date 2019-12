Nuoto | Assoluti Invernali Riccione 2019 | 12 dicembre Detti | Carraro e Quadarella | primo

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Asi inizia a “fare” l’Italia. La squadra per Tokyo 2020 potrebbe prendere forma già aglie da oggi, 12, prima di tre giornate dei Campionati Italiani, gli azzurri potranno tentare di strapare il pass olimpico con minimi di altissimo valore tecnico posti dallo staff azzurro. Valgono, di fatto, solo le specialità olimpiche ma si gareggia anche in quelle che non sono nel programma a Cinque Cerchi e l’antipasto odierno è proprio composto da un doppio 50: farfalla donne, con il ritorno di Di Pietro a cercare di stuzzicare le specialiste Di Liddo e Bianchi e i 50 dorso uomini con il ritorno a casa di un Sabbioni uscito con le ossa rotte da Glasgow. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEGLIDALLE ORE 09.45 (12) Subito dopo si inizierà a fare sul serio con i 400 stile libero in cui, nella gara femminile, sono ...

