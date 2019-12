Notizie del giorno – Calciatori del Napoli in lacrime e tifosi imbufaliti | Gattuso si

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 dicembre 2019) ANCELOTTI VIA EIN– L’ormai ex tecnico azzurro viene salutato sui social dai suoi giocatori. “Sei stato una persona speciale, molto di più che un allenatore…ti ringrazio per tutto ciò che hai fatto in quasi due anni insieme… faccio un grosso in bocca al lupo a te e a tutto lo staff”, scrive il brasiliano Allan su Instagram. Poi Meret: “è stato un onore e un privilegio essere allenato da un allenatore come te. Grazie per tutto quello che ci hai trasmesso, per avermi fatto crescere come calciatore e come uomo. Un grande in bocca al lupo per il futuro a te e a tutto il tuo staff”. A ruota il difensore Koulibaly. “Persona splendida, professionista top: un privilegio aver lavorato con te. Grazie Ancelotti”. E’ grazie anche a Carlo Ancelotti se ilha conquistato il pass per la fase successiva della Champions. A ...

