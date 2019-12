Nonna Coco esiste! La FOTO della donna che ha ispirato la Disney

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 12 dicembre 2019) La bisdi Miguel, Mamà, simbolico personaggio del film capolavorodel 2017, esiste davvero. Ha 105 anni e vive in Messico, Maria Salud Ramirez halatanto amata da grandi e piccini che hanno pianto insieme al bambino quando nel film è andata via. La storia diin realtà si chiama María de la Salud Ramírez, vive in Messico, precisamente a Santa Fe de la Laguna, pittoresca cittadina del Michoacán. Fisicamente, Doña Salud è identica a. Il fatto che sia costretta alla sedia a rotelle, favorisce ulteriormente la somiglianza e, dopo la pubblicazione del film. Il film-Pixar, “”, racconta la storia di Miguel, un ragazzino di dodici anni con una passione incontenibile per la musica, che deve vivere segretamente perché è assolutamente vietata dalla famiglia, da molto tempo. Racconta anche ...

