“Non siamo tutte mign***!” Taylor Mega non può credere alle sue orecchie | scontro

(Di giovedì 12 dicembre 2019) A ‘CR4 – La Repubblica delle Donne’ anchee la sorella Giada. Le sorelle, al centro dell’arena perché prototipo delle donne moderne con un esercito di fan al loro seguito, sono finite protagoniste di unoaccesissimo sul loro modo di mostrarsi e utilizzare i social. Come ricostruisce Il Giornale,e Giada hanno anche ricevuto complimenti da parte di alcune delle opinioniste.Come Francesca Barra, che ha difeso la libertà con cui la influencer si mostra, senza congetture o filtri: “Tralasciando i pregiudizi che si possono avere,è una donna di una bellezza imbarazzante che ha la libertà, l’indipendenza e la testa. Se ci fosse stato un uomo, non gli avremmo detto nulla”, ha detto la giornalista. Ma non tutti i presenti sono dello stesso avviso. Antonella Elia, arruolata come ‘ministra’ in trasmissione, ha tutto un altro parere sue Giada. ...

