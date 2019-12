Non ho più energie Susana Tamaro si ritira dalla vita pubblica per la

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) “Mi ritiroperché non ho più. Come sapete soffro di una sindrome neurologica, quella di Asperger, che dà tanti vantaggi, come una memoria spaventosa, ma anche tanti svantaggi, soprattutto dopo 50 anni”: ad annunciarlo è stata oggi Susanna, parlando ad una platea di lettori durante l’evento ‘Buon compleanno, Susanna’, per festeggiare i suoi 62 anni. Sottolineando che è comunque sua intenzione “ancora scrivere”.

matteosalvinimi : Con il governo PD-5Stelle dei porti aperti gli sbarchi sono più che raddoppiati, alla faccia della 'simpatica' gior… - borghi_claudio : Più di 300k visualizzazioni per il video del mio discorso oggi alla Camera sul MES. Bene! Significa che in tanti si… - borghi_claudio : @martoranapiero No il MES non è ancora passato perché grazie al fatto che abbiamo fatto esplodere il caso ci sono d… -