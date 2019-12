Leggi la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Ilsi starebbe muovendo sul mercato e avrebbe già fatto la sua prima offerta al Genk per il centrocampista norvegese persecondo quando riportato dal quotidiano belga: Si è parlato anche di importi concreti di trasferimento, con ilche ha fatto un’offerta di20di euro. Non vuol dire chediventerà certamente un calciatore del, tutto dipende dalle sue preferenze personali. Tanti club restano interessati al norvegese, che vuole prendere tempo per fare la scelta giusta per quanto riguarda il suo futuro. Perla situazione futura deve adattarsi perfettamente, resta da vedere se ilriuscirà a convincerlo. Le possibilità chepossa giocare ancora ancora al Genk a gennaio diminuiscono comunque di settimana in settimana” L'articolo: Il20persembra essere ...

TMit_news : #TMmercato Secondo @Nieuwsblad_be il #Napoli ha fatto una prima offerta da 20 milioni ?? per Sander #Berge del Genk!… - napolista : Nieuwsblad: Il Napoli offre oltre 20 milioni per Sander #Berge Il #Napoli ha fatto la sua offerta,ma non vuol dire… - Zettergol : RT @TMit_news: #TMmercato Secondo @Nieuwsblad_be il #Napoli ha fatto una prima offerta da 20 milioni ?? per Sander #Berge del Genk! #calciom… -