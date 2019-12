Nicoletta Larini immagine bollente tra le storie di Bettarini | «Camera con vista… sul

Leggi la notizia su urbanpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) La generosità di Stefanosarà sicuramente riconosciuta dai fan di, protagonista assoluta dell’ultimasu Instagram. Lo scatto, apparso tra ledell’ex calciatore avrà fatto sussultare parecchi uomini, invidiosi della visuale del tutto inconsueta e originale goduta da. Difficile poter beneficiare di una vista così, comodamente sdraiati nella propriad’albergo. I due piccioncini in vacanza a Sharm el-Sheik condividono con i rispettivi followers diversi momenti di relax, ma non ci si poteva certo aspettare che lo scenario migliore provenisse proprio dall’account social dell’ex marito di Simona.inedita sull’account di Stefano Nei giorni scorsi, sempre molto attenta ai post condivisi su Instagram, aveva omaggiato i fan con immagini sensuali e ammiccanti, in cui tra caftani ...

zazoomblog : Nicoletta Larini si spoglia: le foto bollenti della fidanzata di Stefano Bettarini. Ma qualcuno critica -… - zazoomnews : Nicoletta Larini si spoglia: le foto bollenti della fidanzata di Stefano Bettarini. Ma qualcuno critica -… - Noovyis : (Nicoletta Larini si spoglia: le foto bollenti della fidanzata di Stefano Bettarini. Ma qualcuno critica) Playhitm… -