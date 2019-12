New Amsterdam 2 slitta al 2020? Il medical drama scompare dai palinsesti di Canale5

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Cambia la programmazione di New2 su? Così sembra. Se nei giorni scorsi la rete ci ha travolto da promo e piccole anteprime riportandoci sulla scena del rocambolesco incidente che ha chiuso la prima stagione, adesso tutto sembra cambiato così come la messa in onda della serie. I nuovi episodi erano previsti proprio per questo dicembre e, per essere precisi, si parlava addirittura del 15 quindi alla domenica sera ma, a quanto pare, non sarà così. Per adesso tutto è fermo e sembra che ai tempi supplementari, la rete ammiraglia del Biscione abbia deciso di optare per La Cattedrale del Mare rimettendo in panchina New2. La prima è in programma, salvo cambiamenti, dal 29 dicembre su Canale 5 mentre ilsembra essere svanito nel nulla con il serio rischio che i nuovi episodi possano addirittura arrivare in primavera quando negli Usa ormai ci si ...

admirehar : l'anteprima della seconda stagione di new amsterdam su canale 5 mi ha fatto venire i brividi nonostante io abbia già visto gli episodi - Lamarghe4 : RAGÀ NON VEDO L'ORA DI VEDERE NEW AMSTERDAM #NewAmsterdam - SteTweet82 : New Amsterdam ne devi mangiare di gelatine verdi per diventare Grey’s Anatomy... #twittamibeautiful -