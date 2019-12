Nel 2019 174 città nel mondo sono state attaccate da ransomware

Leggi la notizia su wired

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Cybersecurity (Getty Images) A maggio è toccato a Baltimora. Un attaccoha bloccato in pochi istanti i sistemi informatici delle, mantenendoli congelati per settimane e causando milioni di dollari di danni. Ma ladel Maryland non è sola. Secondo gli esperti di sicurezza di Kaspersky, società russa di sicurezza informatica, nelstati attaccati almeno 174, coinvolgendo oltre 3mila organizzazioni per effetto di un’infezione da. Rispetto al 2018 questa tipologia di attacco ha fatto registrare un incremento del 60%, mostrando come le difese informatiche delle realtà comunali siano incredibilmente poco avanzate rispetto a quello che ci si aspetterebbe in una società fortemente digitalizzata come quella odierna. Ryuk, Purga e Stople tre “famiglie” dipiù note individuate dagli esperti di cybersecurity negli attacchi del. ...

