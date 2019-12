' Ndrangheta in Umbria | i piani delle cosche per pilotare la politica

Leggi la notizia su repubblica

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Antonio Ribecco, il boss arrestato per traffico di stupefacenti, è zio di un candidato di Casa Pound alle amministrative di Perugia. Al nipote suggeriva come muoversi per manovrare il sindaco e assicurarsi voti

NicolaMorra63 : Un plauso agli uomini dello #Stato che dimostrano come anche l'#Umbria sia terreno fertile per la #ndrangheta. Orma… - NicolaMorra63 : Si continua a sottovalutare la capacità suadente della #Ndrangheta ndrangheta di corrompere ed infiltrarsi dappertu… - fanpage : Le mani della 'Ndrangheta sull'Umbria, decine di arresti e sequestri: 'Economia infiltrata' -