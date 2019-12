Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Ben 11 le partite che si sono svolte nellaNBA. Aprono i Los Lakers che vanno a vincere, 96-87, in casa degli Orlando Magic, trascinati dalla tripla doppia da 25 punti, 11 rimbalzi e 10 assist di Lebron James. Rispondono a tono i Los Angeles Clippers che, nella prima da ex di Kawhi Leonard sul campo dei Toronto Raptors, si impongono 112-92 contro i canadesi. Jamesne55 e anche gli Houstontrionfano in trasferta, 116-110, contro i Cleveland Cavaliers. Kemba Walker ne segna 44, ma i Boston Celtics cadono, 117-122, in casa degli Indiana Pacers, trascinati dai 29 punti di Malcom Brogdon e dai 15 punti, 14 rimbalzi e 8 assist di Domantas Sabonis. Sono sufficienti, invece, i 40 punti di Devonte Graham per perre agli Charlotte Hornets di espugnare il campo dei Brooklyn Nets con il risultato di 113-108. Vincono in trasferta anche gli Utah Jazz, 127-116, contro i ...

SkySportNBA : ???? L'azzurro scala posizioni ?? È tra i migliori prospetti del #Draft2020 ?? Ecco le prime 3?0? scelte potenziali… - OA_Sport : NBA 2019-2020, i risultati della notte (12 dicembre): Harden ne mette 55 e i Rockets superano i Cavs, altra tripla… - sportface2016 : #NBA | #Harden mette in atto un'altra superba prestazione offensiva, vittorie per le due di Los Angeles -