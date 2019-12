Nathaly Caldonazzo dopo Temptation | “Da Barbara d’Urso cercano visibilità!”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di giovedì 12 dicembre 2019)d’Urso,Island Vip: “Vanno da lei per visibilità”la sua esperienza sul piccolo schermo aIsland Vip, ha lanciato una frecciatina ad’Urso sul suo profilo Instagram. Cosa è successo? Un fan della showgirl le ha chiesto cosa ne pensasse di tutti quei suoi colleghi, o presunti tali, che occupano i salotti della bella conduttrice partenopea, ma non solo. L’utente in questione ha anche definito i suoi programmi i più trash di tutti. Vanno da lei soltanto perchévisibilità e per avere qualche follower in più! ha replicatocontrod’Urso. L’ex protagonista diIsland Vip non sembra di certo essere una grande fan di Pomeriggio 5.replicherà al commento della? Molto probabilmente no, visto che dice ...

