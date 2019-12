Natale a Benevento | ecco il programma culturale | c’è il presepe vivente

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiNell’ambito delle iniziativete per le festività natalizie, non vi saranno solo le luminarie, l’albero tecnologico e i mercatini, ma anche il, e undi intrattenimento sponsorizzato da Moreno Caffè su un progetto di Antonio Benvenuto. “a Teatro” un minidi alto livello artistico i cui scenari saranno il Teatro San Vittorino e la Sala Rossa di Palazzo Paolo V. Tre momenti che vedranno impegnati artisti di fama internazionale. Si partirà domenica 15 dicembre alle ore 18 nel Teatro nel cuore del centro storico con “Ai bei tempi dell’operetta” con Aldo Bianchi e l’Ensamble Lehàr, gruppo per la valenza artistica ed il grande consenso positivo che ha sul pubblico. Ormai sono più di vent’anni che Aldo Bianchi si propone con il gruppo o singolarmente in piazze e ...

