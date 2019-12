Napoli | la rivoluzione di Gennaro Gattuso | saltano Insigne | Mertens e Callejon

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Rinoha già in mente unaper il suo. Il nuovo tecnico azzurro avrebbe in testa cambi radicali nella formazione, scrive la Gazzetta dello sport. A cominciare dal fulcro del gioco e da alcune esclusioni eccellenti. In mediana toccherà ad Allan prendere in mano la squadra, co

macho_morandi : RT @Sport_Mediaset: #Napoli, rivoluzione #Gattuso: 'saltano' #Insigne, #Mertens e #Callejon. Ringhio vuole piazzare #Allan al centro della… - ApacheRossonero : A questo punto visto la rivoluzione di quel buffone di DeLa andiamo a Napoli a cercare almeno due tra gli epurati c… - rufete22 : RT @Sport_Mediaset: #Napoli, rivoluzione #Gattuso: 'saltano' #Insigne, #Mertens e #Callejon. Ringhio vuole piazzare #Allan al centro della… -