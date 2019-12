Napoli | il report dell’allenamento di oggi 12 dicembre 2019

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di giovedì 12 dicembre 2019), ildell’allenamento di12. Il comunicato della società Questa mattina la squadra è scesa in campo agli ordini del neo allenatore Gennaro Gattuso. Il match contro il Parma si avvicina e ”Ringhio Star” ha iniziato a testare a fondo le potenzialità della propria squadra. Una partita fondamentale per ritrovare compattezza e stile di gioco in primis. Ilnon può più sbagliare se vuole arrivare fino in fondo per la lotta alla qualificazione in Champions League, così come ha richiesto anche il tecnico calabrese durante la sua conferenza di presentazione. Di seguito il comunicato della S.C.C.: Seduta mattutina per ilal Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match di sabato contro il Parma per la 16esima giornata di Serie A. La squadra, sul campo 2, ha iniziato la sessione di allenamento con una fase di riscaldamento. ...

