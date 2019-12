Napoli | domani Salvini in visita al carcere di Poggioreale

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– E’ prevista, per la giornata di, ladel leader del carroccio Matteoalnapoletano di. L’ex ministro dell’interno, visiterà il complesso insieme al personale e gli agenti della Polizia Penitenziaria. L’arrivo diè previsto per le ore 11. In seguito alla, ci sarà l’incontro con la stampa all’hotel Holiday Inn di. Il capo politico della Lega, sarà seguito dall’ex sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, oggi responsabile del partito in Campania, e l’ex sottosegretario alla Giustizia Jacopo Morrone. La, avviene a pochi giorni dalla nomina del Garante dei detenuti di Pietro Ioia. Voluta dal sindaco napoletano Luigi de Magistris. L'articoloinaldiproviene da Anteprima24.it.

FOXSportsIT : #Napoli, #Ancelotti: 'Non mi sono mai dimesso e mai lo farò. Non so se sabato sarò ancora io l'allenatore, valutere… - timwcap : #SMAU Inizia oggi @smaunotes #Napoli. Ti aspettiamo fino a domani allo stand @TIM_Official @CiscoItalia, Pad. 6 - S… - andreacreativo : Oggi #12dicembre e domani #13dicembre, @iwaitaly è presente con i suoi seminari alla settima edizione di #SMAU… -