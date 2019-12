Napoli | al Museo archeologico la civiltà del mare | in mostra 400 antichi reperti del

Leggi la notizia su ildenaro

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Un piccolo frammento di ruota dentata, con un ingranaggio costituito da puntelli a forma sferica, che potrebbe appartenere al leggendario planetario di Archimede, il meccanismo che il grande inventore pare abbia utilizzato nel III secolo a.C. per prevedere il moto dei pianeti. E’ uno dei pezzi piu’ affascinanti dei 400che compongono la‘Thalassa, meraviglie sommerse del Mediterraneo’, in programma da oggi al 9 marzo prossimo alnazionale die che vuole essere una sorta di sintesi dell’opera dell’archeologia subacquea dal 1950 a oggi. Quel frammento, un pezzo tanto piccolo quanto affascinante per il legame che salda tra storia e realta’ e che per la prima volta lascia la Sardegna dopo il ritrovamento a Olbia, rimanda al reperto del calcolatore della nave Antikythera, il primo relitto di ...

