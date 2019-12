Mura | l’Atalanta è il trionfo dell’uomo che gioca

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 12 dicembre 2019) “Affascinante. Bellissima. Coraggiosa. Dirompente.Energica. Forte. Gigantesca. Incredibile. Luminosa. Micidiale. Navigata. Orgogliosa. Pungente. Quadrata. Reattiva. Splendida. Travolgente. Unita. Valorosa. Zampillante”. Sono gli aggettivi con cui Gianni, su Repubblica, descrive l’Atalanta fresca di passaggio di turno in Champions. Anche fortunata, visto che ci è riuscita con soli 7 punti. Dopo tre partite la squadra di Gasperini era ancora a quota zero, ma hato le ultime tre con la forza della disperazione e della consapevolezza. “Questa è una squadra felicemente operaia”. In Europa, questa squadra di provincia stupisce per il modo in cui. “Incarna lo spirito più antico del calcio”. Basta guardare i nomi di chi ha segnato. Per Castagne, Pasalic e Gosens non c’è coda al Fantacalcio, scrive. “Sono arrivati da perfetti ...

