Monza | il grande colpo è possibile | Matri vicino

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Iltenta ilin attacco durante il mercato di gennaio: summit per portarein Serie C Ilprepara ilper il mercato di gennaio. La squadra di Cristian Brocchi potrebbe accogliere presto Alessandro, sempre più in uscita dal Brescia dopo un avvio di campionato senza troppe occasioni. Nel corso della prossima settimana si terrà un summit per pianificare la strategia del, che ha già avviato i contatti con l’entourage dell’attaccante. Leggi su Calcionews24.com

verdeoscar : Steve McCurry Monza: torna il grande fotografo in Arengario - Monzareale - LorenziAndrea2 : RT @cavallaronic: Oggi termina un’incredibile avventura ed è l’ultimo giorno per me a Monza. Lascio qui un pezzettino di cuore e porto con… - PortsFalks : RT @cavallaronic: Oggi termina un’incredibile avventura ed è l’ultimo giorno per me a Monza. Lascio qui un pezzettino di cuore e porto con… -