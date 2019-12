Monopattino elettrico | cosa cambia con la normativa 2019

Leggi la notizia su gqitalia

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Ilè equiparato alla bicicletta e può circolare in città rispettando il codice della strada. È questa la mini-rivoluzione contenuta in un emendamento alla manovra 2020 di Italia Viva e approvato dalla commissione Bilancio al Senato che comincia a delineare alcune regole per le migliaia di persone in Italia che utilizzano questo tipo di mobilità elettrica. Fino ad ora l'utilizzo di hoverboard, segway,e monowheel era consentito soltanto nei comuni che avessero aderito al periodo di sperimentazione di questo tipo di mezzi con una apposita segnaletica su strade pedonali, piste ciclabili e zone con un limite massimo di 30 chilometri orari: in tutti gli altri casi, l'utilizzo era vietato a causa dell'assenza di norme che tutelassero la circolazione e l'omologazione. Un caos che ha provocato soltanto ...

