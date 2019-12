Mister 10mila voti in Corte dei Conti Scontro sulla nomina in Abruzzo L’ex consigliere

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Spacca la maggioranza sovranista in Regionela designazione a componente non togato delladeiregionale di Paolo Gatti (nella foto), ildi Forza Italia nella precedente consiliatura, preferito ad una rosa di 24 candidati dal presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, neanche a dirlo pure lui di Forza Italia, d’accordo con il governatore Marco Marsilio di Fratelli d’Italia. Un incarico che costerà alle casse regionali un milione di euro (per l’intera durata del mandato) e che ha innescato una vera e propria levata di scudi da parte delle opposizioni, dai 5 Stelle al centrosinistra, contro laa loro dire viziata da nullità oltre che dubbia sotto il profilo dell’imparzialità. METODO MARSILIO. “Sarà laa valutare se Gatti ha i requisiti”, si è difeso, mettendo le mani avanti, il regista dell’operazione, Sospiri. Che voci di ...

