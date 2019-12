Milano | al via gli Italian International di Badminton

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Roma, 12 dic. (askanews) – E’ iniziata al Paladila diciannovesima edizione dei Decathlon Perfly2019, uno dei primi 15 tornei continentali diche vedrà impegnati alcuni dei migliori atleti del mondo in una tappa pronta ad assegnare punti pesanti per la qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Apresenti oltre 300 atleti in rappresentanza di 55 nazioni e 5 continenti, la prima giornata di gare si è aperta con oltre 100 match utili a definire gli ultimi posti disponibili nei tabelloni principali con tanti azzurri in campo a caccia di una qualificazione. Grande attesa anche per la prima uscita della campionessa olimpica di Rio 2016, la spagnola numero 5 al mondo Carolina Marin.

