Michelle Hunziker non ha più paura E si confessa sul marito Tomaso Trussardi

Leggi la notizia su dilei

(Di giovedì 12 dicembre 2019)a 42 anni è sempre più affascinante. Sarà perché sta vivendo un momento d’oro dal punto di vista professionale, sarà perché è innamorata die delle sue figlie, oppure perché ha raggiunto quella consapevolezza di sé che le permette di non aver piùdel giudizio altrui. La presentatrice svizzera si racconta in una lunga intervista al magazine Grazia dove prende posizione contro gli hater sui social, dove racconta dell’esperienza di All Together Now e di un passato difficile col quale non vuole più avere a che fare.è oggi impegnata nella conduzione di All Together Now, insieme a J-Ax: “Ci siamo conosciuti l’anno scorso e ho scoperto un uomo meraviglioso, un papà attentissimo, un amico che è diventato come un fratello”. E a proposito del suo rapporto con gli odiatori del web chiarisce: “Li ignoro. L’hater esiste solo se ...

see_lallero : Michelle Hunziker su RTL 102.5: 'Io rifarei Sanremo! Non si dice mai di no'. #Sanremo2020 - SpettacoliNEWS : @m_hunziker a @Grazia: “Ho imparato a non guardare piu’ indietro. Mio marito dice che l'ho salvato. Io credo solo d… - gossipblogit : Michelle Hunziker: 'Gli hater vanno ignorati, solo chi mi ama può ferirmi' -