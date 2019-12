Michelle Hunziker | Gli hater vanno ignorati | solo chi mi ama può ferirmi

Leggi la notizia su blogo

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tornata in onda su Canale 5 con All Togheter Now,troneggia sull'ultimo numero di Grazia, dove ha replicato con forza agli odiatori del web, sempre pronti a criticare e a sommergere di insulti la celebrità di turno. Li ignoro. L'esistese reagisci. C'erano anche prima dei social,che non avevano voce. Sono dei rosiconi che ti seguono per disturbarti, trovano gusto nella provocazione. Se davvero non piacessi loro, avrebbero la possibilità di non seguirmi. Chi mi ferisce davvero? Ci riesce chi amo, quando non si fida di me e delle mia capacità. Sul lavoro sono meno vulnerabile, punto sulla professionalità, so fare un mestiere e ci metto tutta me stessa. Se non piace, pazienza, me ne faccio una ragione. Dopo Amici Celebrities mi ha chiamato Fiorello e mi ha consolato: "Se ai tempi del mio Karaoke fosse arrivato a sostituirmi Stevie Wonder dagli Usa, lo ...

