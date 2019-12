Michelle Hunziker | All Together Now | “Sono stata consolata da…”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di giovedì 12 dicembre 2019) AllNow:fa una rivelazione su Fiorello e Amici Celebrities In una recente intervista rilasciata sull’ultimo numero di Grazia,ha parlato, tra le altre cose, di Amici Celebrities svelando che non sarebbe mai riuscita a dire di no a Maria De Filippi. Sapeva bene fin dall’inizio a che cosa andasse incontro, era chiaro che entrare a trasmissione iniziata sarebbe stato difficile: “L’ho presa come una sfida e se mi richiama io torno”. Sul lavoro la conduttrice di AllNow è meno vulnerabile, punta sulla professionalità e, a proposito delle critiche ricevute su Amici Celebrities,ha ricevuto la chiamata di Fiorello che l’ha: “Se ai tempi del mio Karaoke fosse arrivato a sostituirmi Stevie Wonder dagli Usa, lo avrebbero ammazzato di critiche”....

