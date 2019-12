Michele Bravi torna in tv | ospite di Fiorello Mi raccomando | già sai

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Poche parole e un’esibizione da brividi.to in tv,di. Nel suo “Viva RaiPlay” ha omaggiato David Bowie, cantando Life on Mars. Una perfomance emozionante, conclusa con un abbraccio al conduttore.“Bento a. Mi, già sai”, diceal cantante. “Grazie, grazie di questo invito è bello essere qui con te”, risponde lui prima di congedarsi.Il 24 novembre del 2018 il cantante è stato coinvolto in un incidente stradale in seguito al quale ha perso la vita una donna. Da allora,è scomparso dalla scena. L’udienza preliminare del processo in cui è imputato con l’accusa di omicidio stradale doveva svolgersi il 5 dicembre ma è stata rimandata a causa dello sciopero degli avvocati penalisti.

michele_bravi : Questa sera alle 20:30 sarò ospite di @Fiorello a @vivaraiplay e mi esibirò con un brano di uno degli artisti più g… - RaiPlay : Super @michele_bravi in Life on Mars? L'episodio 18 di #VivaRaiPlay è qui ???? - vivaraiplay : Sì sì, è tutto Verissimo! ?? Stasera a VivaRaiPlay! #SilviaToffanin, @michele_bravi e @TizianoFerro!!! ?? Accettiamo… -