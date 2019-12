Meteo Parma domani venerdì 13 dicembre | piogge fino al pomeriggio

Leggi la notizia su meteoweek

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Previsionidi13: nuvolosità, temperature, venti e mari. Prosegue l’aggiornamento conPrato e provincia di13. Rimani connesso suweek Clicca quigiovedì 12Clicca quiItalia13Ile le temperature A13… L'articolo13alproviene da www.week.com.

lungoparma : Meteo, Santa Lucia con possibilità di neve in pianura a Parma: Un'allerta meteo gialla per neve è stata emessa per… - rep_parma : Meteo, Santa Lucia con possibilità di neve in pianura a Parma [aggiornamento delle 14:53] - infoitinterno : Meteo, Santa Lucia con possibilità di neve in pianura a Parma -