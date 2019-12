Meteo | le previsioni di domani venerdì 13 dicembre VIDEO

Leggi la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Ci attendono 24 ore di forte maltempo. Tutta l’Italia sarà coinvolta da un forte peggioramento delle condizioni del tempo. Nella giornata di giovedì un assaggio di inverno ha interessato le regioni del Nord con la comparsa della prima neve fino in pianura. Ma saràla giornata peggiore. Sin dalle prime ore del mattino nevicherà su Piemonte, Lombardia, Emilia in rapida estensione alle regioni nord orientali. E’ prevista neve, a tratti mista a pioggia, sul Veneto e la Romagna. Fiocchi fino al fondovalle sulle Alpi e l’entroterra ligure, soprattutto nel savonese. I venti saranno molto forti al Centro Sud. Forti o burrascosi di Libeccio con raffiche oltre i 100 km orari sul versante tirrenico e l’Appennino. Mari agitati con mareggiate lungo le coste esposte ai venti. Leal Nord Al mattino forte maltempo al Nord Ovest con neve o pioggia mista a neve fino in pianura. Rapida ...

