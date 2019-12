Meteo | la prima NEVE della stagione in Pianura Padana | temperature sottozero in pieno

Leggi la notizia su meteoweb.eu

Nevica in Italia oggi, 12 dicembre, e come previsto da Meteo Web, i fiocchi si sono spinti fin sulle coste del Veneto e dell'Emilia Romagna. Tante le località in cui le temperature in pieno giorno sono ancora ferme a 0/+1°C: in Emilia Romagna, Ferrara, Bologna, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Calderara di Reno, Molinella, Vergato, Bondeno, Mesola, Codigoro, Comacchio, Lagosanto, Portomaggiore, Ostellato, Jolanda di Savoia, Copparo, Vigarano Mainarda, Sant'Agostino, Mirandola, Albinea, Pontenure, Novi di Modena e molte altre località della regione. Numerose località in cui le temperature non hanno ancora superato tale soglia anche in Lombardia, soprattutto nelle province di Bergamo, Mantova e Brescia: Rodigo, Goito, Montichiari, Costa Volpino, Esine, Berbenno, Capiago Intimiano, Caiolo, Casto, Gonzaga; e nel Veneto a Rovigo, Chioggia, Peschiera del Garda.

