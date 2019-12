Meteo | in arrivo forte ondata di maltempo Raggi chiude scuole e parchi a Roma

Leggi la notizia su ilmessaggero

(Di giovedì 12 dicembre 2019), fine settimana di dicembre come non si vedeva da tempo, all'insegna del freddo e della neve che ha già imbiancato il Nord, anche la pianura, arrivando fino alla Toscana. Per il...

Corriere : Meteo: neve in arrivo a Milano e al Nord, dalla Toscana al Piemonte - 3BMeteo : Domani altra #neve a nord e #maltempo a CentroSud abbastanza generalizzato - parmimonicap : RT @gazzettamodena: Modena, nevicata in arrivo nella notte: scatta l'allerta meteo -