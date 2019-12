Meteo | a Milano è allerta neve | attivato dalla mezzanotte il centro operativo comunale

Leggi la notizia su milano.fanpage

(Di giovedì 12 dicembre 2019) È scattata l'perabbondante a: il comune hailpresso la centrale operativa della Protezione Civile a partiredi oggi a causa dellain arrivo: i primi fiocchi della stagione inizieranno a cadere nelle prossime ore.

Corriere : Meteo: neve in arrivo a Milano e al Nord, dalla Toscana al Piemonte - mainormale_ : Sono quasi dieci giorni che a Milano c'è il sole, domani devo andare in giro con la valigia e prendere il treno. Il… - infoitinterno : Meteo, tempesta di Santa Lucia in arrivo: attesa neve a Milano, burrasca record a Roma -