Messina, in un asilo nido crolla il controsoffitto della cucina: quattro feriti (Di giovedì 12 dicembre 2019) Succede a Capo d’Orlando, in un asilo nido del Messinese, dove la caduta di alcuni calcinacci dal soffitto della cucina ha provocato quattro feriti tra le inservienti e le cuoche in servizio. Tre sono rimaste ferite in modo non grave, mentre per una quarta persona sarà necessario probabilmente il ricovero in ospedale. Nessuno di loro è comunque in pericolo di vita. I bambini, invece, non sono rimasti coinvolti nel cedimento. L’incidente si è verificato, in un ambiente adibito a cucina, intorno alle 12.30, nell’asilo nido di via Lucio Piccolo. Cosa è successo All’improvviso, stando a una ricostruzione dei fatti, parte del controsoffitto della cucina è caduto finendo sulle quattro inservienti che in quel momento stavano preparando il pranzo per i bimbi. Il forte boato è stato sentito da tutti, spaventando bambini e insegnanti che si trovavano in ...

