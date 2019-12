Meseum e MyZen su TivùSat due nuovi canali in 4K (Di giovedì 12 dicembre 2019) L’offerta di TivùSat si arricchisce di due nuovi canali gratuiti Museum e MyZen in 4K Ultra HD L’offerta di canali di TivùSat è sempre più ricca di canali e contenuti. Da oggi arrivano due nuovi canali dedicati all’arte, alla meditazione e all’esercizio fisico entrambi in 4k Ultra HD per confermare l’alto livello visivo raggiunto dai canali dell’offerta gratuita via satellite. I due nuovi canali di TivùSat sono Museum e MyZen. Museum e MyZen in 4K Ultra HD, entrambi gratuiti, arrivano al numero 220 e 222 della lista canali TivùSat, i due canali trasmetteranno nello standard 4K con immagini strabilianti che hanno 4 volte la quantità di pixel dell’HD, uno straordinario livello nei dettagli, maggiore senso di profondità e una sensazione di totale coinvolgimento nel contenuto. “Siamo lieti che MyZen continui il suo veloce percorso di diffusione del 4K e ...

Leggi la notizia su dituttounpop

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Meseum MyZen