Mes | Lia Quartapelle del Pd rinnega se stessa | Quella contro il fondo salva-Stati

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Lia, deputata del Pd, passerà alla storia come Miss dietrofront, o meglio: Mes dietrofront. Soltanto 6 mesi fa, precisamente il 19 giugno, lainterveniva alla Camera sulla riforma del trattato Mes, affermando che "l'idea che glieuropei a maggioranza possano ristruttura

ANTONIOMAUTAREL : ?? Intervento dell'On. Lia Quartapelle Procopio (PD) sul MES del 19/06/2019 (per non dimenticare!). - YouTube - Lia60_lia : RT @La_manina__: #Borghi sul Mes, oggi: 'noi abbiamo seguito la trattativa e il mandato che ebbe era uno: l’italia non avrebbe mai firmato… - cr7391301073 : ?? Piu' lo ascolti piu' vomiti. Ma come si fa a non avere un minimo di coerenza e di rispetto per sè stessi. Inter… -