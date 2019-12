Mercedes-Benz - A Untertürkheim si produrranno anche motori elettrici

Leggi la notizia su quattroruote

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Lo stabilimento delladiprodurrà e assemblerà i componenti delleATS, lunità motrice dei veicolidella Casa tedesca.Obiettivi a lungo termine. Laccordo è stato raggiunto dopo una lunga trattativa tra la direzione e il comitato aziendale dellimpianto di proprietà della, che insieme hanno definito alcune misure per migliorare la competitività e i profitti nel lungo periodo all'interno della struttura: lobiettivo di queste misure è soprattutto quello di adattarsi ai continui cambiamenti del mercato, ampliando le competenze della fabbrica.Produzione e assemblaggio. Oltre ai tradizionalia combustione interna, dunque, limpianto diprodurrà alcuni componenti del powertrain elettrico eATS, dedicandosiallassemblaggio dellunità motrice completa. Per questo motivo, lo stabilimento verrà adeguato sul piano organizzativo per ...

