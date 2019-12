Mercato Juventus | Paratici preoccupato | un club spagnolo su un obiettivo

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di giovedì 12 dicembre 2019)– Laè alla ricerca di rinforzi in vista della seconda metà di stagione. I bianconeri guardano ogni reparto, con un gioiellino del calcio europeo finito sulla lista della spesa di. La “Vecchia Signora” guarda in casa Dinamo Zagabria, ma stando alle ultime indiscrezioni iberiche ci sarebbe anche una squadra spagnola su unJuve: per Olmo c’è anche l’Atletico Secondo quanto riferito dal noto quotidiano “AS” l’Atletico Madrid si sarebbe unito assieme a Juve e Milan nella corsa a Dani Olmo. Il talento di 21 anni esploso in Croazia con la Dinamo ha attirato molti top, con un’asta che si potrebbe scatenare nella prossima finestra di

romeoagresti : #Juventus: primi contatti per trovare una collocazione a #Pjaca in vista del mercato invernale ?????? ?? - EuropaCalcio : #Juventus #Tonali a un passo, ecco chi piace al #Brescia - SPalermo91 : RT @NonSoloJuve: ?? ?? ?? MERCATO-4 ??”C’è un centrocampista a sorpresa che la Juventus sta valutando di prendere in prestito. Il giocatore… -