Mercato Juventus | bomba dalla Germania Beffa per i bianconeri

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di giovedì 12 dicembre 2019)PARATICI – Laè alla ricerca di rinforzi in vista della seconda metà di stagione. Icercano di rinforzare l’attacco, con un giovane talento già nella lista della spesa di Paratici. Il dirigente della Juve monitora la situazione, ma le notizie che arrivanonon sono per niente confortanti. Un altro club ha bruciato la concorrenza.Juve: Haaland-Borussia Dortmund, si tratta Il classe 2000 del Salisburgo Haaland starebbe trattando con il Borussia Dortmund. Questa l’indiscrezione lanciata da Ruhr Nachrichten, che sottolinea anche come il calciatore voglia trovare un accordo assieme al suo agente Mino Raiola. Il club teutonico sta muovendo passi concreti e per la “Vecchia Signora” si tratterebbe di unaclamorosa. In vantaggio i gialloneri, anche loro parecchio stregati dal talento del calcio ...

romeoagresti : #Juventus: primi contatti per trovare una collocazione a #Pjaca in vista del mercato invernale ?????? ?? - Luigina95644039 : RT @NonSoloJuve: ?? ?? ?? MERCATO-4 ??”C’è un centrocampista a sorpresa che la Juventus sta valutando di prendere in prestito. Il giocatore… - forchi_giuseppe : RT @NonSoloJuve: ?? ?? ?? MERCATO-4 ??”C’è un centrocampista a sorpresa che la Juventus sta valutando di prendere in prestito. Il giocatore… -