Mercato Inter | incontro con il Verona Tutti i nomi sul piatto

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 12 dicembre 2019), andato in scena uncol presidente delSetti. Eccosulin orbita nerazzurra Incassata la delusione derivata dall’eliminazione in Champions, l’comincia a programmare ilche sarà. Come riportato da Gianluca Di Marzio, è andato in scena untra i nerazzurri e il presidente del, Setti. Suldiversi, tra cui quello di Amrabat, che piace anche al Napoli. 15 i milioni richiesti per il marocchini. Marotta allo stesso tempo vigile su Kumbulla e Rrahmani, per quello che potrebbe essere un colpo alla Skriniar. Leggi su Calcionews24.com

salvione : 'Atletico Madrid su Gabigol, l'Inter fissa il prezzo' - CorSport : #Kulusevski apre all' #Inter: 'Voglio giocare in una grande squadra' ??? ?? - VincenzoOrab96 : RT @SOSFanta: ?? #Kulusevski, scatto Inter: summit con Percassi! ?? La Gazzetta: 'Insigne, probabile addio a giugno' ?? #Brescia, occhio a D… -